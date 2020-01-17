З таким дисконтом ці автомобілі можна придбати у багатьох штатах США.

В США не дуже полюбляють дизелі, особливо після дизельгейту з Volkswagen. Тому Mazda CX-5 з дизельним двигуном 2,2 л, яка була представлена минулого року на ринку США, виявилась зовсім не популярною. Тим більше, що ціна її була від 42 тисяч американських "зелених".

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При цьому витрата пального дизеля не могла компенсувати високу ціну машини. Тому дизельні Mazda CX-5 застоювались у дилерів, і на початку 2020 року вони вирішили їх позбутись. Як? За допомогою величезних знижок. Дилери в штатах Каліфорнія, Меріленд, Техас, Вірджинія та Вісконсін надають знижки на цю модифікацію у розмірі від 9 до 10 тисяч доларів.

Таким чином, початкова ціна автомобіля в розмірі $ 42 045 зменшена всього до $ 32 045. Теж не безкоштовно, однак це все одно на 5 000 доларів менше, ніж той самий дилер просить за бензиновий повнопривідний CX-5 2019 року виготовлення в тому ж виконанні Signature.

Цікаво, що в Україні дизельна Mazda CX-5 вже не продається, а бензинова з двигуном 2,5 л (як в Америці) коштує від 31 до 41 тисячі доларів.

Нагадаємо, що оновлена Mazda2 позбулась дизельного мотора.