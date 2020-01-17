С таким дисконтом эти автомобили можно приобрести во многих штатах США.

В США не очень любят дизели, особенно после дизельгейта с Volkswagen. Поэтому Mazda CX-5 с дизельным двигателем 2,2 л, которая была представлена в прошлом году на рынке США, оказалась совсем не популярной. Тем более, что цена ее была от 42 тысяч американских "зеленых".

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При этом расход топлива дизеля не мог компенсировать высокую цену машины. Поэтому дизельные Mazda CX-5 застаивались у дилеров, и в начале 2020 года они решили от них избавиться. Как? С помощью огромных скидок. Дилеры в штатах Калифорния, Мэриленд, Техас, Вирджиния и Висконсин предоставляют скидки на эту модификацию в размере от 9 до 10 тысяч долларов.

Таким образом, начальная цена автомобиля в размере $ 42 045 уменьшена всего до $ 32 045. Тоже не бесплатно, однако это все равно на 5 000 долларов меньше, чем тот же дилер просит за бензиновый полноприводный CX-5 2019 года изготовления в том же исполнении Signature.

Интересно, что в Украине дизельная Mazda CX-5 уже не продается, а бензиновая с двигателем 2,5 л (как в Америке) стоит от 31 до 41 тысячи долларов.

Напомним, что обновленная Mazda2 избавилась от дизельного мотора.