Крупнейшая европейская сеть электрических зарядных станций IONITY изменила порядок начислений за заправку электромобилей.

Начиная с 31 января 2020 года сеть из двухсот зарядных станций Европы Ionity меняет порядок оплаты за использование ее услуг. С конца января в сети электрозаправок, созданной автопроизводителями BMW, Daimler, Volkswagen и Ford, плата будет начисляться не за сеанс зарядки, а за использованную электроэнергию. Если до сих пор один сеанс заправки стоил 8 евро, то новые правила будут учитывать, сколько электроэнергии "возьмет" электромобиль. Кстати, по такому же принципу действуют "быстрые" зарядки и в Украине.

Например, если сейчас за полную зарядку 62-кВт-ч нового Nissan Leaf на Ionity нужно уплатить всего 8 евро, то с 31 января придется платить по тарифу 0,79 EUR / кВт * ч, что в сумме выйдет примерно 50 евро. Этой электроэнергии должно хватить на 385 км (по официальным данным производителя).

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За те же 50 евро в Германии можно купить примерно 35 литров бензина и заправить полный бак Golf VII 1.4 TSI. Этого будет достаточно, чтобы проехать по трассе более 600 км (опять таки, по официальным данным производителя).

Ionity предупреждает, что для некоторых владельцев электромобилей существуют льготы и скидки, но вряд ли они перекроют такую разительную разницу в пробеге.

Напомним, что дилеры снизили стоимость дизельной Mazda CX-5 на $10 000.