Автосалон в столице Бельгии не самый масштабный в Европе, однако этот город также де-факто является столицей Евросоюза, поэтому протестующие выбрали для своей акции именно его.

Некоторые источники сообщают о задержании "до 300 активистов" организации Extinction Rebellion, однако подобный масштаб протеста был бы просто катастрофическим для бельгийской полиции. И все же протест против "лжи ради продажи автомобилей" состоялся, как и многочисленные аресты.

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Бельгийский портал RTBF называет низкую цифру – 100 задержанных, France24 и EuroNews – о 150, Reuters говорит о 185 протестующих Extinction Rebellion, оказавшихся в руках полиции, а Head Topics поднимает планку до трех сотен.

Extinction Rebellion – социально-политическое движение, использующий методы ненасильственной борьбы выступая против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса. Зародился в Великобритании в 2018 году. В ходе протеста в Брюсселе участники акции заявили о том, что автомобильная индустрия играет одну из ведущих ролей в загрязнении атмосферы вредными веществами и негативном изменении климата.

Протест состоялся лишь через несколько дней после того, как Европейская Комиссия обнародовала идеи о финансировании своего флагманского проекта Green Deal, который имеет целью сделать Евросоюз свободной от CO2 зоной до 2050 года, в том числе благодаря трансформации автомобильной отрасли.

Часть митингующих устроила целый спектакль в павильоне автошоу, однако активисты были быстро заблокированы полицейскими. Отмечается, что во время задержаний члены Extinction Rebellion не сопротивлялись аресту.

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