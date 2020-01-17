FCA та тайванська фірма Foxconn, що збирає "Айфони" для Apple, утворили спільне підприємство для виробництва електромобілів для азійського ринку.

Компанія Fiat Chrysler Automobiles (FCA) та Hon Hai – материнська компанія Foxconn, яка випускає iPhone на замовлення Apple, домовились про створення спільного підприємства з рівними долями власності. За планом, СП займатиметься виробництвом електрокарів, а їх розробка покладена на італо-американський концерн.

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З 2005 року Foxconn утримує статус найбільшої компанії Тайваню зі штатом понад мільйон осіб. Фірма є найбільшим в світі контрактним OEM-виробником електроніки, здійснюючи виробництво комплектуючих і збірку високотехнологічної продукції на замовлення безфабрічних компаній, котрі, в свою чергу, займаються розробкою і продажем виробів.

За такою ж схемою передбачається і співробітництво з Fiat Chrysler. Крім того, на тайванську фірму також покладається розробка апаратного та програмного забезпечення. За розвиток електромобільного напрямку з боку Foxconn відповідатимуть фахівці двох дочірніх підприємств тайванського гіганта: FIT Hon Teng (випускає автомобільні компоненти) та FIH Mobile (складальник Android-смартфонів).

Основним ринком для майбутніх електрокарів Fiat Chrysler і Foxconn повинен стати Китай. Плани з експорту також є в паперах, однак мають віддалену перспективу.

Фото: концепт Chrysler Airflow Vision / Chrysler, Carscoops

Зазначимо, що FCA нещодавно уклала угоду про злиття з французьким концерном PSA (бренди Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall та DS Automobiles), що перетворює цей альянс у четвертого за розмірами автовиробника у світі.

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