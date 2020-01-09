Концепт, представлений японським виробником електроніки, був створений лише для демонстрації можливостей компанії у розробці окремих компонентів.

Усім своїм виглядом концепт Vision S від Sony ніби говорить, що збудувати електрокар сьогодні може будь-хто, маючи для цього достатньо коштів. Інша справа – вийти з ним на ринок.

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Вже з самої назви концепта Vision S було зрозуміло, що конвеєрних перспектив він не має. Однак поява досить деталізованого автомобіля від іменитої марки спричинила активне обговорення теми виходу Sony в сегмент автомобільного ринку.

Керівник проекту Vision S Ізумі Каваніші розвіяв усі домисли, пояснивши, що для Sony цей концепт був лише засобом демонстрації електронних компонентів для електрокарів, “внеском компанії в еволюцію”.

В інтерв’ю японському виданню Impress Watch він пояснив, що в Sony пильно стежать за розвитком не лише індустрії електроніки, а й суміжних галузей. А в автомобільній індустрії назрівають еволюційні зміни, до яких Sony хоче бути готова: мовляв, транспорт з часом ставатиме все більш технологічним та цифровим і стрімко перейе від “перших мобільних телефонів” до “смартфонів”.

Фото: візіонерський концепт Sony Vision S / Sony

Sony Vision S, демонструє деякі перспективні технології марки для автомобілів. Зокрема, системи автономного управління, заснованої на комплексі з 33 датчиків і сканерів. Крім того, електромобіль забезпечили великою кількістю моніторів, включаючи пару екранів замість бічних дзеркал і додаткові дисплеї для задніх пасажирів, а також акустичною системою, що створює ефект панорамного звучання, завдяки вбудованим у кожне з чотирьох крісел динамікам.

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