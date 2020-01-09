Концепт, представленный японским производителем электроники, был создан лишь для демонстрации возможностей компании в создании отдельных компонентов.

Всем своим видом концепт Vision S от Sony будто говорит, что построить электрокар сегодня может любой, имея для этого достаточно средств. Другое дело – выйти с ним на рынок.

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Уже из самого названия концепта Vision S было понятно, что конвейерных перспектив он не имеет. Однако появление достаточно детализированного автомобиля от именитой марки вызвало активное обсуждение темы выхода Sony в сегмент автомобильного рынка.

Руководитель проекта Vision S Изуми Каваниши развеял все домыслы, объяснив, что для Sony этот концепт был лишь средством демонстрации электронных компонентов для электрокаров, “вкладом компании в эволюцию”.

В интервью японскому изданию Impress Watch он пояснил, что в Sony пристально следят за развитием не только индустрии электроники, но и смежных отраслей. А в автомобильной индустрии назревают эволюционные изменения, к которым Sony хочет быть готова: мол, транспорт со временем будет становиться все более технологичным и цифровым и стремительно перейдет от “первых мобильных телефонов” к “смартфонам”.

Фото: визионерский концепт Sony Vision S / Sony

Sony Vision S, демонстрирует некоторые перспективные технологии марки для автомобилей. В частности, систему автономного управления, основанной на комплексе из 33 датчиков и сканеров. Кроме того, электромобиль обеспечили большим количеством мониторов, включая пару экранов вместо боковых зеркал и дополнительные дисплеи для задних пассажиров, а также акустической системой, которая создает эффект панорамного звучания, благодаря встроенным в каждое из четырех кресел динамикам.

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