Шоу-кар представили глава правления Daimler AG Ола Кяллениус и создатель "Аватара" Джеймс Кэмерон

Daimler AG постоянно представляет концептуальные автомобили на различных выставках, вот и нынешняя CES 2020 не стала исключением. Причем на этот раз фирма подготовила нечто очень особенное. Новинка называется Vision Avtr, и она идеально подходит для вселенной кэмероновского "Аватара".

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Автомобиль является воплощением идеи экологии и взаимодействия пассажиров с автомобилем как с живым организмом. Разработчики отмечают, что на необычную эстетику их вдохновили именно симбиотические отношения героев фильма "Аватар".

В задней части автомобиля размещены 33 разнонаправленных "поверхностных элемента", как их описывают в Mercedes. Они, подобно чешуйкам рептилий, могут дрожать и волнообразно двигаться.

"Питаться" автомобиль должен от органической аккумуляторной батареи на основе графена (такие батареи теоретически могут появиться в будущем). Забота об экологии – вообще основная концепция Vision Avtr. Так, сиденья отделаны микрофиброй, которая не должна изнашиваться в течение всего срока службы автомобиля, а пол изготовлен с применением ротанга, поставляемого из Индонезии.

Vision Avtr получил полноуправляемое шасси, поэтому может двигаться не только вперед, но и вбок под углом 30°. Для этого колеса передней и задней осей могут вращаться как в одном направлении, так и в противоположных. Инженеры описывают это как "походку краба", и считают, что такой "навык" может быть полезен в перегруженных местах. Например, при парковке.

Управление концепт-каром не имеет ничего общего с традиционными органами управления. В Vision Avtr нет ни руля, ни педалей. Все, что есть – биоджойстик на центральной панели. Водителю надо положить на него руку, автомобиль распознает пульс – и заведется. Интересно, что подсветка джойстика пульсирует вместе с пульсом водителя. Езда осуществляется отклонением джойстика в нужном направлении. Перед водителем расположен большой дисплей, но управление различными системами автомобиля происходит с помощью жестов и проекционной системы.

Аудиовизульная часть информационной системы, пронизывающей ее насквозь, завязана на контекст использования автомобиля. Например, если система определит, что внутри находится семья, то перед родителями на переднем экране отобразится картинка с задних сидений – чтобы проще было следить за детьми. А подсветка сзади будет пульсировать в такт пульсу родителей – это, по замыслу, должно давать "чувство связности и безопасности".

В целлом, Mercedes-Benz Vision Avtr вышел, вероятно, самым симбиотическим, живым и необычным концепт-каром современности. Но в Daimler AG всерьез думают о том, что со временем автомобили действительно станут таковыми. Правда, сколько времени уйдет на это – пока непонятно.

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