Шоу-кар представили голова правління Daimler AG Ола Кялленіус і творець "Аватару" Джеймс Кемерон

Daimler AG постійно представляє концептуальні автомобілі на різних виставках, ось і нинішня CES 2020 не стала винятком. Причому цього разу фірма підготувала щось дуже особливе. Новинка називається Vision Avtr, і вона ідеально підходить для всесвіту кемеронівського "Аватара".

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Авто є втіленням ідеї екології та взаємодії пасажирів з авто як з живим організмом. Розробники відзначають, що на незвичайну естетику їх надихнули саме симбіотичні відносини героїв фільму "Аватар".

У задній частині авто розміщені 33 різноспрямованих "поверхневих елемента", як їх описують в Mercedes. Вони, подібно чешуйкам рептилій, можуть тремтіти і хвилеподібно рухатися.

"Харчуватися" автомобіль повинен від органічної акумуляторної батареї на основі графену (такі батареї теоретично можуть з’явитись у майбутньому). Турбота про екологію - взагалі основна концепція Vision Avtr. Так, сидіння оброблені мікрофіброю, яка не повинна зношуватися протягом всього терміну служби авто, а підлога виготовлена із застосуванням ротанга, що поставляється з Індонезії.

Vision Avtr отримав повнокероване шасі, тому може рухатися не тільки вперед, але і вбік під кутом 30 °. Для цього колеса передньої і задньої осей можуть повертатися як в одному напрямку, так і в протилежних. Інженери описують це як "ходу краба", і вважають, що такий "навик" може бути корисний в перевантажених містах. Наприклад, при парковці.

Управління концепт-каром не має нічого спільного з традиційними органами управління. У Vision Avtr немає ні керма, ні педалей. Все, що є - біоджойстік на центральній панелі. Водієві треба покласти на нього руку, авто розпізнає пульс - і саме заведеться. Цікаво, що підсвічування джойстика пульсує разом з пульсом водія. Їзда здійснюється відхиленням джойстика в потрібно напрямку. Перед водієм розташований великий дисплей, але управління різними системами авто відбувається за допомогою жестів і проекційної системи.

Аудіовізульная частина інформаційної системи, що пронизує її наскрізь, зав'язана на контекст використання авто. Наприклад, якщо система визначить, що всередині знаходиться сім'я, то перед батьками на фронтальному екрані відобразиться картинка з задніх сидінь - щоб простіше було стежити за дітьми. А підсвічування ззаду буде пульсувати в такт пульсу батьків - це, за задумом, має давати "почуття зв'язності і безпеки".

Загалом, Mercedes-Benz Vision Avtr вийшов, ймовірно, самим симбіотичних, живим і незвичайним концепт-каром сучасності. Але в Daimler AG всерйоз вважають про те, що з часом автомобілі дійсно стануть такими. Правда, скільки часу піде на це - поки незрозуміло.

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