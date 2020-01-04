В законі про "електрокари" знайшли величезну прогалину – штрафи за парковку на місцях для "електрокарів" не можуть бути виписані.

Навіть якщо поліція наважтися оштрафувати того, хто запаркувався на місці для електромобілів – штраф буде дуже легко скасувати в суді.

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З 1 січня 2020 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів” 2754-VIII.

Цей Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України “Про дорожній рух”, які мали б законодавчо захистити права водіїв електромобілів.

Законом доповнено новими частинами статті 122 КУпАП та 152-1 КУпАП. Тепер зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), а так само створення перешкод водіям транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), у зупинці або стоянці — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 гривень).

А паркування транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома) — тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 гривень).

Проте вся суть полягає у тому, шо зараз будь-який автомобіль оснащений електричними двигунами (одним чи декількома). Електродвигуни є у приводі двірників, склопідйомників, системі опалення салону та інше. Отже кожен автомобіль (з бензиновим, дизельним чи електричним двигуном) формально підпадає під визначення "транспортний засіб, оснащений електричними двигунами (одним чи декількома)". Якби мова йшла лише про “електромобілі”, то в законі мало б міститись більш чітке визначення, наприклад про привід коліс від електродвигуна.

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