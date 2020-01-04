В законе про "электрокары" нашли огромную брешь – штрафы за парковку на местах для "электрокаров" не могут быть выписаны.

Даже если полиция решится оштрафовать того, кто припарковался на месте для электромобилей – штраф будет очень легко отменить в суде.

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С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей" 2754-VIII.

Этот Закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении", которые должны законодательно защитить права водителей электромобилей.

Законом дополнен новыми частями статьи 122 КУоАП и 152-1 КУоАП. Теперь остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), а также создание препятствий водителям транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), в остановке или стоянке влекут за собой наложение штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 гривен).

А парковка транспортных средств на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими) влечет за собой наложение штрафа от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 гривен).

Однако вся суть заключается в том, что сейчас любой автомобиль оснащен электрическими двигателями (одним или несколькими). Электродвигатели есть в приводе дворников, стеклоподъемников, системах отопления салона и прочее. Так что каждый автомобиль (с бензиновым, дизельным или электрическим двигателем) формально подпадает под определение "транспортное средство, оснащенное электрическими двигателями (одним или несколькими)". Если бы речь шла только про "электромобили", то в законе должно содержаться более четкое определение, например о приводе колес от электродвигателя.

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