Популярность Nissan Juke не дает покоя конкурентам.

Вице-президент подразделения Toyota Europe Мэтт Харрисон в интервью британскому изданию Auto Express подтвердил планы автопроизводителя в ближайшее время вывести на глобальный рынок новую модель кроссовера, созданную на базе крошечного хэтчбека Toyota Yaris.

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Субкомпактный кроссовер Toyota займет нишу на ступеньку ниже Toyota C-HR и нацелен на конкуренцию с европейскими бестселлерами малого класса – Nissan Juke и Renault Captur. По предварительной информации, новый кроссовер будет иметь длину чуть больше четырех метров.

В основу новинки ляжет платформа GA-B – наименьшая версия глобальной архитектуре TNGA, та же, что используется в актуальном хэтчбеке Toyota Yaris. В беседе с AutoExpress Мэтт Харрисон дал понять, что в отличие от дизайнерского внедорожника C-HR, новая модель будет позиционироваться как практичный недорогой кросс-хэтч. Соответственно, стоимость будет крайне демократичной.

Фото: неофициальные рендеры кроссовера Toyota на базе Yaris / Auto Express

Вероятно, технически новая модель будет максимально унифицирована с Yaris четвертого поколения. Кроссовер унаследует от хэтчбека не только компоновка шасси, но и линейку силовых агрегатов, информационно-развлекательную систему с 10-дюймовым дисплеем, а также общую стилистику оформления интерьера. Не исключено, что новинка получит полноприводную трансмиссию в качестве опции, подобно “заряженного” Yaris.

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