Популярність Nissan Juke не дає покою конкурентам.

Віце-президент підрозділу Toyota Europe Метт Харрісон у інтерв’ю британському виданню Auto Express підтвердив плани автовиробника найближчим часом вивести на глобальний ринок нову модель кросовера, створену на базі крихітного хетчбека Toyota Yaris.

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Субкомпактний кросовер Toyota займе нішу на сходинку нижче за Toyota C-HR і націлений на конкуренцію з європейськими бестселерами малого класу – Nissan Juke та Renault Captur. За попередньою інформацією, новий кросовер матиме довжину трохи більше чотирьох метрів.

В основу новинки ляже платформа GA-B – найменша версія глобальної архітектури TNGA, та ж, що використовується в актуальному хетчбеку Toyota Yaris. У бесіді з AutoExpress Метт Харрісон дав зрозуміти, що на відміну від дизайнерського позашляховика C-HR, нова модель буде позиціонуватися як практичний недорогий крос-хетч. Відповідно, вартість буде вкрай демократичною.

Фото: неофіційні рендери кросовера Toyota на базі Yaris / Auto Express

Ймовірно, технічно нова модель буде максимально уніфікована з Yaris четвертого покоління. Кросовер успадкує від хетчбека не лише компонування шасі, але й лінійку силових агрегатів, інформаційно-розважальну систему з 10-дюймовим дисплеєм, а також загальну стилістику оформлення інтер'єру. Не виключено, що новинка отримає повнопривідну трансмісію у якості опції, подібно до “зарядженого” Yaris.

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