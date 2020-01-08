3 Series Gran Turismo не витримав конкуренції з кросоверами.

Британський портал Autocar повідомляє, що BMW вирішила припинити виробництво не надто популярної на ринку версії моделі Третьої Серії.

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Gran Turismo або GT буде першим і останнім у своєму роді, оновлення для нього не буде. Випускається BMW 3 Series Gran Turismo з 2013 року.

Баварці хочуть розширювати пропозиції на кросовери, а в сімействі 3-ї Серії залишити тільки седан і універсал. Зараз виробник вважає, що покупці виберуть, замість GT компактний кросовер X1 або X3, оскільки вони не поступаються легковим моделям ні в керованості, ні в паливній ефективності.

Фото: BMW 3 Series Gran Turismo / BMW

Компанія планує скоротити витрати мінімум на 12 мільярдів євро, протягом нинішнього року, у BMW вважають, що відмова від випуску обраних моделей дозволить заощадити. Крім того, кількість силових установок виробник також планує урізати.

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