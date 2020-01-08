3 Series Gran Turismo не выдержал конкуренции с кроссоверами.

Британский портал Autocar сообщает, что BMW решила прекратить производство не слишком популярной на рынке версии модели Третьей Серии.

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Gran Turismo или GT будет первым и последним в своем роде, обновления для него не будет. Выпускается BMW 3 Series Gran Turismo с 2013 года.

Баварцы хотят расширять предложения на кроссоверы, а в семействе 3-й серии оставить только седан и универсал. Сейчас производитель считает, что покупатели выберут, вместо GT компактный кроссовер X1 или X3, поскольку они не уступают легковым моделям ни в управляемости, ни в топливной эффективности.

Фото: BMW 3 Series Gran Turismo / BMW

Компания планирует сократить расходы минимум на 12 миллиардов евро, в течение нынешнего года, в BMW считают, что отказ от выпуска избранных моделей позволит сэкономить. Кроме того, количество силовых установок производитель также планирует урезать.

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