Інформація базується на появі офіційного ескізу автомобіля, однак підтвердження від виробника поки немає.

Австралійський портал Car Advice розкопав на офіційному каналі Tesla у WeChat оголошення про набір спеціалістів для центру розробки і досліджень американської марки в Китаї. Разом з зображеннями актуальних моделей Tesla, в оголошенні міститься картинка автомобіля, якого в лінійці виробника зараз немає – хетчбека з класичними формами.

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В оголошенні йдеться про те, що Tesla шукає спеціалістів для китайського центру R&D – розробки й досліджень, аби автомобілі марки були “не тільки “Зроблені в Китаї”, а й “розроблені в Китаї”. Також пояснюється, що американський автовиробник бажає продавати в Піднебесній машини, які будуть відповідати місцевому смаку. Єдине зображення демонструє хетчбек С-класу, котрий може стати прямим конкурентом популярного електрокара Nissan Leaf.

Фото: оголошення про відкриті вакансії Tesla в Китаї / Tesla

У планах Tesla подібна новинка ніколи раніше не згадувалась. У черзі до конвеєра стоять Tesla Model Y, Roadster, Cybertruck та вантажівка Semi, розклад розписаний на два-три роки вперед. Однак у Китаї нещодавно запрацювала “Гігафабрика”, котра забезпечуватиме автомобілями місцевий ринок. Не виключено, що разом з новоствореним R&D-центром, виробничому майданчику вистачить потужностей для випуску ще однієї моделі. Та навіть за умови її появи найближчим часом, говорити про хетчбек Tesla за межами Китаю поки зарано.

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