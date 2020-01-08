Електричний кросовер Генріка Фіскера має сонячні панелі на даху, запас ходу під 500 км та вкрай демократичний цінник.

Fisker Ocean має чимало особливостей, які помалу розкривались у тізерній кампанії, перед прем’єрою електрокара. Та головна інформація, на яку чекали усі зацікавлені – вартість кросовера. І тепер вона відома.

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Отже, стартовий цінник Fisker Ocean в базовій комплектації становить $37 499. Для покупців у США це означає, що вони зможуть отримати електрокар за $29 999, адже уряд пропонує податкові пільги у розмірі $7500 для власників екологічно чистого транспорту. Найближчі ринкові конкуренти новачка – Tesla Model Y, коштує від $42 700, а ціни на Volvo XC40 Recharge починаються з $48 000.

Головна особливість Fisker Ocean сонячні панелі на даху, котрі забезпечують “1600 кілометрів додаткового пробігу на рік”, як заявляв Генрік Фіскер. Базова версія моделі оснащена акумулятором ємністю 80 кВт*год, що має забезпечити йому близько 480 кілометрів пробігу без підзарядки. Кросовер має цілий ряд особливостей, що виділяють його з-поміж конкурентів.

Фото: електричний кросовер Fisker Ocean / Fisker

Fisker Ocean отримав режим California mode, який одним натисканням кнопки перетворює кросовер на відкритий усім вітрам своєрідний “кабріолет”. Підлога кросовера встелена килимками, зробленими з пластикових відходів, виловлених в океані. Сам салон автомобіля виконаний в стилі мінімалізму, з незвичною підсвіткою в кріслах та проекційним екраном приладової панелі (опції). Керувати внутрішніми системами та приладами дозволяє пара екранів.



Незважаючи на те, що Fisker Ocean вже відсвяткував офіційну прем’єру і навіть доступний для попереднього замовлення з депозитом у $250, його детальні характеристики все ще тримаються в таємниці. Повномасштабне виробництво електричного кросовера стартує до кінця 2021 року, а перші замовники отримають свої машини не раніше 2022-го.



До того часу список американських конкурентів автомобіля поповнять електричні кросовери від стартапів Rivian та Lordstown, а також гігантів Ford, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi.

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