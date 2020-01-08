Электрический кроссовер Генрика Фискера имеет солнечные панели на крыше, запас хода под 500 км и крайне демократический ценник.

Fisker Ocean имеет немало особенностей, которые постепенно раскрывались в тизерной кампании, перед премьерой электрокара. Но главная информация, которую ждали все заинтересованные – стоимость кроссовера. И теперь она известна.

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Итак, стартовый ценник Fisker Ocean в базовой комплектации составляет $37 499. Для покупателей в США это означает, что они смогут получить электрокар за $29 999, ведь правительство предлагает налоговые льготы в размере $7500 для владельцев экологически чистого транспорта. Ближайшие рыночные конкуренты новичка – Tesla Model Y, стоит от $42 700, а цены на Volvo XC40 Recharge начинаются с $48000.

Главная особенность Fisker Ocean солнечные панели на крыше, которые обеспечивают "1600 километров дополнительного пробега в год", как заявлял Генрик Фискер. Базовая версия модели оснащена аккумулятором емкостью 80 кВт*ч, что должно обеспечить ему около 480 километров пробега без подзарядки. Кроссовер имеет целый ряд особенностей, выделяющих его среди конкурентов.

Фото: электрический кроссовер Fisker Ocean / Fisker

Fisker Ocean получил режим California mode, который одним нажатием кнопки превращает кроссовер в открытый всем ветрам своеобразный "кабриолет". Пол кроссовера устлан ковриками, сделанными из пластиковых отходов, выловленных в океане. Сам салон автомобиля выполнен в стиле минимализма, с необычной подсветкой в креслах и проекционным экраном приборной панели (опции). Управлять внутренними системами и приборами позволяет пара экранов.

Несмотря на то, что Fisker Ocean уже отпраздновал официальную премьеру и даже доступен для предварительного заказа с депозитом в $250, его подробные характеристики все еще держатся в тайне. Полномасштабное производство электрического кроссовера стартует до конца 2021, а первые заказчики получат свои машины не ранее 2022-го.

К тому времени список американских конкурентов автомобиля пополнят электрические кроссоверы от стартапов Rivian и Lordstown, а также гигантов Ford, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi.

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