Возможно, лучше назвать этот транспорт "троном".

Американский производитель персонального гиро-транспорта Segway представил в Лас-Вегасе новинку под названием S-Pod – большое кресло на колесиках и с электромотором, способное передвигаться со скоростью до 40 км/ч и преодолевать до 70 километров на одном заряде.

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Вид новейшего средства передвижения, по заявлению создателей, близкок к мобильным капсулам из фильма “Парк Юрского периода”, хотя S-Pod также напоминает персональные ховер-кресла из мультфильма “Волли” или тележку профессора Икс из “Людей Икс”.

S-Pod использует традиционную для гироскутеров Segway технологию сохранения баланса. Однако, в отличие от обычных Segway, управление аппаратом осуществляется не с помощью наклона корпуса пользователя, а небольшим джойстиком, расположенным справа от сиденья. Кроме уже названных характеристик “С-Пода”, известно, что кресло весит 150 килограммов.

Представленный на выставке потребительской электроники Segway S-Pod носит статус предсерийного концепта, финальная версия новинки должна появиться в течение этого года, а в продажу S-Pod планируют поставить уже в 2021 году. Стоимость необычной новинки пока не раскрывается.

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