Можливо, краще назвати цей транспорт "троном".

Американський виробник персонального гіро-транспорту Segway представив у Лас-Вегасі новинку під назвою S-Pod – велике крісло на колесах та з електромотором, здатне пересуватись зі швидкістю до 40 км/год та долати до 70 кілометрів на одному заряді.

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Вигляд новітнього засобу пересування, за заявою творців, близький до мобільних капсул з фільму “Парк Юрського періоду”, хоча S-Pod також нагадує персональні ховер-крісла з мультфільму “Воллі” або візок професора Ікс з “Людей Ікс”.

S-Pod використовує традиційну для гіроскутеров Segway технологію збереження балансу. Однак, на відміну від звичайних Segway, керування апаратом здійснюється не за допомогою нахилу корпусу користувача, а невеличким джойстиком, розташованим праворуч від сидіння. Крім вже названих характеристик “С-Пода”, відомо, що важить крісло 150 кілограмів.



Представлений на виставці споживчої електроніки Segway S-Pod носить статус передсерійного концепта, фінальна версія новинки повинна з’явитись протягом цього року, а у продаж S-Pod планують поставити вже у 2021 році. Вартість незвичайної новинки поки не розкривається.

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