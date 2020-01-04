Втім, можливо, мова йде лише про оновлення "автоцикла".

Американський виробник екстремальної техніки Polaris поширив тізерне відео оновленого трицикла Slingshot.

Також цікаво: Двомісний електричний сітікар YoYo будуть друкувати на 3D-прінтерах

Коротеньке відео розкриває лише вигляд оновленої оптики – у моделі 2020 року вона буде світлодіодною та стрітчастою.

Нагадаємо, Polaris Slingshot був представлений в 2014 році. Трицикл випускається у двох версіях – закритій та відкритій, причому в останньому випадку салон не боїться вологи, його навіть можна мити на тунельній мийці.

Фото: Polaris Slingshot 2019 / Polaris

Передня підвіска “Рогатки” (так перкладається назва моделі) має подвійні поперечні важелі і стабілізатор поперечної стійкості. Стандартні Slingshot оснащені 17-дюймовими передніми колесами і 18-дюймовим заднім, дорожчі комплектуються колесами на 18 і 20 дюймів, відповідно.



У рух Polaris Slingshot приводить 2,4-літровий чотирициліндровий двигун General Motors потужністю у 173 кінських сили. Не виключено, що після поновлення трицикл отримає сучасніший двигун, ймовірно, 2-літрову “турбочетвірку” від Cadillac CT4. Дата прем’єри оновленої моделі поки не названа.

Також цікаво: Творець McLaren F1 показав власний суперкар з пропелером "на спині"