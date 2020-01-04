Впрочем, возможно, речь идет лишь об обновлении "автоцикла".

Американский производитель экстремальной техники Polaris распространил тизерное видео обновленного трицикла Slingshot.

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Коротенькое видео раскрывает только вид обновленной оптики – в модели 2020 году она будет светодиодной и ленточной.

Напомним, Polaris Slingshot был представлен в 2014 году. Трицикл выпускается в двух версиях – закрытой и открытой, причем в последнем случае салон не боится влаги, его даже можно мыть в туннельной мойке.

Фото: Polaris Slingshot 2019 / Polaris

Передняя подвеска "Рогатки" (так переводится название модели) имеет двойные поперечные рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости. Стандартные Slingshot оснащены 17-дюймовыми передними колесами и 18-дюймовыми задними, более дорогие комплектуются колесами на 18 и 20 дюймов соответственно.

В движение Polaris Slingshot приводит 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель General Motors мощностью в 173 лошадиные силы. Не исключено, что после обновления трицикл получит современный двигатель, вероятно, 2-литровую "турбочетверкой" от Cadillac CT4. Дата премьеры обновленной модели пока не названа.

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