Дизайнер и инженер Гордон Мюррей имеет богатый опыт в индустрии экзотических автомобилей и мечтает о выпуске собственного суперкара. Недавно он заручился поддержкой инженеров гоночной команды Racing Point Formula One, которые должны "оптимизировать аэродинамику T50, чтобы она стала непревзойденной".

Gordon Murray Automotive объявила о партнерстве с командой Racing Point Formula One для обеспечения самой совершенной аэродинамики среди дорожных автомобилей для суперкара T50. Впервые Гордон Мюррей показал, как будет выглядеть его автомобиль.

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Главной особенностью аэродинамики суперкара GMA T50, а также изюминкой в его внешности, будет пропеллер на корме. 400-миллиметровый "вентилятор" дополняет целый комплекс конструкторских решений, призванных обеспечивать автомобилю отличное сцепление с дорогой, благодаря выверенной аэродинамике. Наличие пропеллера сделало ненужным использование антикрыла – привычного элемента каждого спорткара. Кроме того, пропеллер используется также для охлаждения трансмиссии.

Фото: моделирование аэродинамики GMA T50 / Gordon Murray Automotive

Свой суперкар Мюррей планирует оснащать гипермощным 12-цилиндровым мотором от Cosworth емкостью 3,9 литра, способным "раскручиваться" до 12 тысяч оборотов в минуту. 650-сильный двигатель планируют оборудовать стартер-генератором, который сможет кратковременно повышать производительность до 700 л.с. Кузов суперкара будет почти полностью карбоновым, общая масса машины не превысит одной тонны. Все это должно обеспечить суперкару Гордона Мюррея эпическую динамику, однако цифр пока нет, они должны появиться в первом квартале следующего года, когда фирма начнет физические тесты.

Фото: Гордон Мюррей и GMA T.50 / Motor1

Публичный дебют "истинного наследника McLaren F1", как его называет автор, должна состояться в мае 2020 года. Тираж ограничен 100 экземплярами, каждый стоимостью от 2 миллионов фунтов стерлингов, прием заказов уже открыт.

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