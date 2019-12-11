Дизайнер та інженер Гордон Мюррей має багатий досвід в індустрії екзотичних автомобілів і мріє про випуск власного суперкара. Нещодавно він заручився підтримкою інженерів гоночної команди Racing Point Formula One, котрі мають "оптимізувати аеродинаміку T50, аби вона стала неперевершеною".

Gordon Murray Automotive оголосила про партнерство з командою Racing Point Formula One для забезпечення найдовершенішої аеродинаміки серед дорожніх автомобілів для суперкара T50. Вперше Гордон Мюррей показав, як виглядатиме його автомобіль.

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Головною особливістю аеродинаміки суперкара GMA T50, а також родзинкою в його зовнішності, буде пропелер на кормі. 400-міліметровий “вентилятор” доповнює цілий комплекс конструкторських рішень, покликаних забезпечувати автомобілю відмінне зчеплення з дорогою, завдяки вивіреній аеродинаміці. Наявність пропелеру зробила непотрібним використання антикрила – звичного елемента кожного спорткара. Крім того, пропелер використовується також для охолодження трансмісії.

Фото: моделювання аеродинаміки GMA T50 / Gordon Murray Automotive

Свій суперкар Мюррей планує оснащувати гіперпотужним 12-циліндровим мотором від Cosworth ємністю 3,9 літри, здатним “розкручуватись” до 12 тисяч обертів на хвилину. 650-сильний двигун планують обладнати стартер-генератором, який зможе короткочасно підвищувати продуктивність до 700 к.с. Кузов суперкара буде майже повністю карбоновим, загальна маса машини не перевищуватиме однієї тонни. Усе це має забезпечити суперкару Гордона Мюррея епічну динаміку, однак цифр поки немає, вони повинні з’явитись у перому кварталі наступного року, коли фірма розпочне фізичні тести.

Фото: Гордон Мюррей та GMA T.50 / Motor1

Публічний дебют “істинного спадкоємця McLaren F1”, як його називає творець, повинна відбутись у травні 2020 року. Наклад обмежений 100 екземплярами, кожен вартістю від 2 мільйонів фунтів стерлінгів, прийом замовлень вже відкритий.

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