Деякі з них вже встигли перетворитись на серійні моделі, а іншим ніколи й не судилось змінити статус шоукара.

2019 рік видався багатим на прем’єри, в тому числі і автомобілів майбутнього. Ми пригадали кращі концепти авто, аби показати їх вам.

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Абсолютним домінатором за рівнем уваги до себе став “Кібертрак” від “Тесла”. Так, електричний пікап має статус концепту, після якого фірма Ілона Маска покаже передсерійну версію, а ближче до запуску конвеєру і товарний зразок. Крім Cybertruck, уваги варті ще майже півсотні нових концептів автомобілів.

Чим дивували побліку дизайнери цього року, можна побачити у галереї, а детальну інформацію про кожен автомобіль можна знайти, натиснувши на назву концепту.

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Vanquish Vision

Alfa Romeo Tonale

Audi AI:ME

Audi AI TRAIL Quattro

Audi Q4 e-tron

Bentley EXP 100 GT

BMW Concept 4

BMW Vision M Next

Citroën Ami One

Cupra Tavascan

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Fiat Centoventi

Ford Bronco R

Ford Mustang Lithium

GAC Entranze

Genesis Mint

Hyundai 45 EV

Hyundai Elevate

Hyundai Vision T

Hongqi E115

Hongqi S9

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Karma SC2

Kia Habaniro

Kia Futuron

Imagine by Kia

Lagonda All-Terrain Concept

Lamborghini V12 Vision Gran Turismo

Lexus LF-30 Electrified

Mercedes-Benz Vision EQS

Vision Mercedes Simplex

Mitsubishi Mi-Tech

Nissan Ariya

Nissan IMk

Nissan IMq

Nio ET Preview

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Seat el-Born

Skoda Vision iV

Suzuki Hanare

Suzuki Waku SPO

Tesla Cybertruck

Toyota e-Racer

Toyota Mirai 2

Volkswagen ID Buggy

Volkswagen ID Space Vizzion

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