Деякі з них вже встигли перетворитись на серійні моделі, а іншим ніколи й не судилось змінити статус шоукара.
2019 рік видався багатим на прем’єри, в тому числі і автомобілів майбутнього. Ми пригадали кращі концепти авто, аби показати їх вам.
Також цікаво: З Японії з любов'ю: футуристичні автомобілі Токійського автошоу 2019
Абсолютним домінатором за рівнем уваги до себе став “Кібертрак” від “Тесла”. Так, електричний пікап має статус концепту, після якого фірма Ілона Маска покаже передсерійну версію, а ближче до запуску конвеєру і товарний зразок. Крім Cybertruck, уваги варті ще майже півсотні нових концептів автомобілів.
Чим дивували побліку дизайнери цього року, можна побачити у галереї, а детальну інформацію про кожен автомобіль можна знайти, натиснувши на назву концепту.
Читайте також: Які марки автомобілів з'являться найближчим часом
Також цікаво: В Україні випустять аналог Hummer H1
Lamborghini V12 Vision Gran Turismo
Також цікаво: Формула 1 випустила колекцію парфумів за ціною машини
Також цікаво: Його величність Mercedes-Maybach GLS 2020 представлений офіційно: характеристики, ціна, фото, відео