Новий супер-преміальний бренд активно готується до запуску – перед нами вже друга модель новоявленої марки, нехай і концептуальна. Не менше гонору і в Aston Martin: крилатий бренд показав пару дуже гарних новинок.

На стенді компанії Aston Martin у Женеві представлено два вражаючих суперкари під власною маркою і розкішний концепт електричного кросовера під брендом Lagonda.

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Почнемо з останнього. Lagonda All-Terrain Concept демонструє мову диайну і загальну стилістику серійного електричного кросовера, випуск якого розпочнеться за три роки в Уельсі. Новий преміальний кросовер мітить у конкуренти Rolls-Royce Cullinan та Bentley Bentayga.

Фото: концепт Lagonda All-Terrain / Newatlas

Він є продовженням стилістичної лінії, розпочатої першим концептом Lagonda Vision, презентованим на минулорічному автосалоні у Женеві. Саме цей концепт першим перевтілиться у серійну модель, а лиш слідом за ним з’явиться щось схоже на Vision.

Фото: візіонерський прототип електричного кросовера Lagonda All-Terrain / Aston Martin

Суперкар, представлений у Женеві під назвою Aston Martin AM-RB 003, раніше був відомий як Project 003. Цей автомобіль називають молодшим братом Valkyrie.

Фото: Aston Martin AM-RB 003 / Мotor1

Чому 003 – бо це третя модель у сімействі середньомоторних моделей марки, після Aston Martin Valkyrie та Valkyrie AMR Pro. А літери RB у назві означають Red Bull Advanced Technologies – інженери формульної команди “Ред Булл” допомагали астонівцям у роботі над машиною.

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Aston Martin AM-RB 003 оснащений гібридною силовою установкою з бітурбомотором V6. Технічні характеристики двигуна поки не розголошуються і стануть відомі ближче до офіційного старту продажів, наміченому на 2021 рік.

Фото: Aston Martin AM-RB 003 / Aston Martin

Британський автовиробник випустить 500 екземплярів AM-RB 003. Модель займе місце на щабель нижче від Valkyrie і, відповідно, буде доступнішою. Хоча ціни поки не оголошені, за попередніми данними коштуватиме машина близько півмільйона доларів.

Фото: концепт Aston Martin Vanquish Vision / Мotor1

Скоріш за все, наступного року у Женеві ми побачимо третій середньомоторний суперкар Aston Martin, котрий цього року постав у Швейцарії у вигляді концепту Vanquish Vision.

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Британська компанія вирішила відродити історичну назву Vanquish і показала у женеві концепт Vanquish Vision. До наступного Женевського автосалону цей прототип втілиться у готовий до виробництва автомобіль, а поки що потенційні покупці можуть оцінити загальну стилістику моделі.

Фото: концепт Aston Martin Vanquish Vision / Aston Martin

Новий Vanquish позиціонуватиметься на один щабель нижче за AM-RB 003, а отже коштуватиме менше. Цей автомобіль стане четвертою моделлю марки з центральним розташуванням мотора після двох “Валькірій” та AM-RB 003.



На відміну від останнього, силова установка Vanquish не буде гібридною – купе отримає “чистий” бензиновий V6 з парою турбін. Старт виробництва моделі намічений на 2022 рік.

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