Новый супер-премиальный бренд активно готовится к запуску – перед нами уже вторая модель новоиспеченной марки, пусть и концептуальная. Не меньше гонора и в Aston Martin: крылатый бренд показал пару очень хороших новинок.

На стенде компании Aston Martin в Женеве представлены два впечатляющих суперкара под собственной маркой и роскошный концепт электрического кроссовера под брендом Lagonda.

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Начнем с последнего. Lagonda All-Terrain Concept демонстрирует язык диайна и общую стилистику серийного электрического кроссовера, выпуск которого начнется через три года в Уэльсе. Новый премиальный кроссовер метит в конкуренты Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

Фото: концепт Lagonda All-Terrain / Newatlas

Он является продолжением стилистической линии, начатой первым концептом Lagonda Vision, представленным на прошлогоднем автосалоне в Женеве. Именно этот концепт первым перевоплотится в серийную модель, а лишь вслед за ним появится нечто похожее на Vision.

Фото: визионерский прототип электрического кроссовера Lagonda All-Terrain / Aston Martin

Суперкар, представленный в Женеве под названием Aston Martin AM-RB 003, ранее был известен как Project 003. Этот автомобиль называют младшим братом Valkyrie.

Фото: Aston Martin AM-RB 003 / Мotor1

Почему 003 – это третья модель в семействе среднемоторных моделей марки, после Aston Martin Valkyrie и Valkyrie AMR Pro. А буквы RB в названии означают Red Bull Advanced Technologies – инженеры формульной команды “Ред Булл” помогали астоновцам в работе над машиной.

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Aston Martin AM-RB 003 оснащен гибридной силовой установкой с битурбомотором V6. Технические характеристики двигателя пока не разглашаются и станут известны ближе к официальному старту продаж, намеченному на 2021 год.

Фото: Aston Martin AM-RB 003 / Aston Martin

Британский автопроизводитель выпустит 500 экземпляров AM-RB 003. Модель займет место на ступень ниже от Valkyrie и, соответственно, будет доступнее. Хотя цены пока не объявлены, по предварительным данным будет стоить машина около полумиллиона долларов.

Фото: концепт Aston Martin Vanquish Vision / Мotor1

Скорее всего, в следующем году в Женеве мы увидим третий среднемоторный суперкар Aston Martin, который в этом году предстал в Швейцарии в виде концепта Vanquish Vision.

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Британская компания решила возродить историческое название Vanquish и показала в женеве концепт Vanquish Vision. До следующего Женевского автосалона этот прототип воплотится в готовый к производству автомобиль, а пока потенциальные покупатели могут оценить общую стилистику модели.

Фото: концепт Aston Martin Vanquish Vision / Aston Martin

Новый Vanquish будет позиционироваться на одну ступень ниже AM-RB 003, а значит будет стоить меньше. Этот автомобиль станет четвертой моделью марки с центральным расположением мотора после двух “Валькирий” и AM-RB 003.

В отличие от последнего, силовая установка Vanquish не будет гибридной – купе получит “чистый” бензиновый V6 с парой турбин. Старт производства модели намечен на 2022 год.

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