Розкішний седан носить горду назву Hongqi H7 - "Червоний прапор. Це друге покоління моделі класу ультра-люкс від концерну FAW. Дизайн належить колишньому стилісту британської марки Джайлсу Тейлору.

Фотографію “живого” автомобіля поширили китайські ЗМІ. Після офіційної прем’єри, “високопоставлений” седан стане флагманом і поведе за собою увесь бренд Hongqi до нових висот.

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Компанія має намір до 2025 року випустити 15 електрифікованих машин і дві з двигунами внутрішнього згоряння; збільшити продажі спочатку до 100 000, а потім до 300 000 автомобілів. Провісником новинок Hongqi виступив концепт електричного кросовера E115, показаний у Франкфурті восени цього року. Змінився логотип, з’явилась модульна платформа FME і заявлені технології автономного руху.

Фото: концепти Hongqi / Motor

Hongqi H7 другого покоління повністю узгоджується з планами материнської компанії FAW з переродження бренду. Було прийняте рішення змінити усе, від шасі до фірмового стилю і позиціонування. Після кількох ефектних концептів, маємо змогу поглянути, як виглядатиме товарний зразок ультра-люксового седана з Піднебесної.

Першою серійною моделлю на новій платформі стане седан H7 другого покоління. Дизайн машини повністю повторює стилістику обох концептів. Інформації про технічну частину автомобіля виробник не розголошував, однак китайські журналісти впевнені, що під капотом H7 буде чотирициліндровий турбомотор у трьох варіантах форсування. На зміну шестидіапазонному автомату прийде преселективна роботизована коробка передач з двома зчепленнями.

Фото: шпигунський знімок та тізери другого покоління Hongqi H7 / Motor

Перше покоління Hongqi H7 збудоване на платформі Toyota Crown і випускається вже більше семи років. Актуальний модельний ряд марки Hongqi також включає кросовери HS5, HS7, електричний EHS3, а також седани H5 і L5. Останній еволюціонував з сімейства машин, призначених для партійної еліти Китаю.

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