Роскошный седан носит гордое название Hongqi H7 – "Красный флаг". Это второе поколение модели класса ультра-люкс от концерна FAW. Дизайн принадлежит бывшему стилисту британской марки Джайлсу Тейлору.

Фотографию “живого” автомобиля распространили китайские СМИ. После официальной премьеры, "высокопоставленный" седан станет флагманом и поведет за собой весь бренд Hongqi к новым высотам.

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Компания намерена до 2025 года выпустить 15 электрифицированных машин и две с двигателями внутреннего сгорания; увеличить продажи сначала до 100 тысяч, а затем до 300 тысяч автомобилей. Предвестником новинок Hongqi выступил концепт электрического кроссовера E115, показанный во Франкфурте осенью этого года. Изменился логотип, появилась модульная платформа FME и заявлены технологии автономного движения.

Фото: концепты Hongqi / Motor

Hongqi H7 второго поколения полностью согласуется с планами материнской компании FAW с перерождение бренда. Было принято решение изменить все, от шасси до фирменного стиля и позиционирования. После нескольких эффектных концептов, можем посмотреть, как будет выглядеть товарный образец ультра-люксового седана из Поднебесной.

Первой серийной моделью на новой платформе станет седан H7 второго поколения. Дизайн машины полностью повторяет стилистику обоих концептов. Информации о технической части автомобиля производитель не разглашал, однако китайские журналисты уверены, что под капотом H7 будет четырехцилиндровый турбомотор в трех вариантах форсировки. На смену шестидиапазонному автомата придет преселективная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Фото: шпионский снимок и тизеры второго поколения Hongqi H7 / Motor

Первое поколение Hongqi H7 построено на платформе Toyota Crown и выпускается уже более семи лет. Актуальный модельный ряд марки Hongqi также включает кроссоверы HS5, HS7, электрический EHS3, а также седаны H5 и L5. Последний эволюционировал из семейства машин, предназначенных для партийной элиты Китая.

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