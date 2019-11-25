І заявляє, що це "Найкращий з будь-коли створених віртуальних автомобілів".

Повнорозмірний прототип Lamborghini V12 Vision Gran Turismo був представлений у Монте Карло. Одномісний гіперкар має екстравагантний вигляд і гібридну силову установку від Sián, однак навряд чи колись з’явиться на реальному треку.

Також цікаво: 18 гоночних симуляторів та ігор для любителів швидкості (відео)

V12 Vision Gran Turismo створений для комп'ютерної гри Gran Turismo, а тому його творці дали собі волю в дизайні, забезпечивши йому неповторний і дуже ефектний вигляд. Деталі підвіски проглядають крізь кузов, оптика виконана у вигляді діодних стрічок, аеродинамічні елементи кузову мають абсолютно безкомпромісний вигляд, а одномісний кокпіт більше нагадує кабіну реактивного винищувача.

Всі органи управління зосереджені на кермі-джойстику. Додаткова інформація виводиться на поверхню в центрі штурвала – традиційної панелі приладів тут немає, а все, що не вміщується на кермі, винесено на проекційний дисплей.

Фото: Lamborghini V12 Vision Gran Turismo / Lamborghini

Зважаючи на статус V12 Vision Gran Turismo, було б дивно розраховувати на реальні їздові характеристики, однак виробник повідомив, що віртуальний спорткар передбачає використання силової установки від Sián. У випадку останнього, комбінований агрегат продукує 820 кінських сил і забезпечує прискорення від 0 до першої сотні на спідометрі за 2,8 секунди, а максимальна швидкість перевищує 350 кілометрів на годину. Не виключено, що для віртуального світу характеристики автомобіля будуть навіть кращими.

Керівник проекту від Lamborghini заявив, що для його команди ця робота була чудовою можливістю “дати проявити себе дизайнерам і продемонструвати передові технології”, а результатом стала “найкраща машина для молодих геймерів”.



Lamborghini V12 Vision Gran Turismo буде доступним гравцям Gran Turismo Sport з весни наступного року.

Також цікаво: Mazda RX Vision GT3 – концепт на базі концепта