И заявляет, что это "Лучший из когда-либо созданных виртуальных автомобилей".

Полноразмерный прототип Lamborghini V12 Vision Gran Turismo был представлен в Монте Карло. Одноместный гиперкар имеет экстравагантный вид и гибридную силовую установку от Sián, однако вряд ли когда-нибудь появится на реальном треке.

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V12 Vision Gran Turismo создан для компьютерной игры Gran Turismo, а потому его создатели дали себе волю в дизайне, обеспечив ему неповторимый и очень эффектный вид. Детали подвески видно сквозь кузов, оптика выполнена в виде диодных лент, аэродинамические элементы кузова имеют совершенно бескомпромиссный вид, а одноместный кокпит больше напоминает кабину реактивного истребителя.

Все органы управления сосредоточены на руле-джойстике. Дополнительная информация выводится на поверхность в центре штурвала – традиционной панели приборов здесь нет, а все, что не умещается на руле, вынесено на проекционный дисплей.

Фото: Lamborghini V12 Vision Gran Turismo / Lamborghini

Несмотря на статус V12 Vision Gran Turismo, было бы странно рассчитывать на реальные ездовые характеристики, однако производитель сообщил, что виртуальный спорткар предусматривает использование силовой установки от Sián. В случае последнего, комбинированный агрегат продуцирует 820 лошадиных сил и обеспечивает ускорение от 0 до первой сотни на спидометре за 2,8 секунды, а максимальная скорость превышает 350 километров в час. Не исключено, что для виртуального мира характеристики автомобиля будут даже лучше.

Руководитель проекта от Lamborghini заявил, что для его команды эта работа была отличной возможностью “дать проявить себя дизайнерам и продемонстрировать передовые технологии”, а результатом стала “лучшая машина для молодых геймеров”.

Lamborghini V12 Vision Gran Turismo будет доступен игрокам Gran Turismo Sport с весны следующего года.

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