Две важные вещи несет в себе Vision GT3: надежду на возвращение индекса RX в линейку японского производителя и реализацию давней мечты фирмы об электрокаре с роторным мотором. А еще, потрясающий вид.

Но радоваться поклонникам роторных технологий пока рано. Mazda RX Vision GT3 представляет собой автомобиль для игры Gran Turismo Sport.

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Mazda показала эскиз суперкара RX-Vision GT3, в котором компания реализует все свои мечты о роторные моторах, хотя бы и в цифровом виде. Очевидно, что основой для компьютерного трек-кара стал концепт RX-Vision, представленный несколько лет назад.

Виртуальный автомобиль разрабатывает студия Polyphony Digital под непосредственным наблюдением автора оригинального концепт RX Vision Икуо Маеда (он является создателем и серийной RX-8, а его отец в свое время разработал дизайн RX-7), а вывести маздовский спорткар на виртуальный трек обещают в следующем году.

Фото: концепт Mazda RX Vision / Mazda

Mazda сообщает, что RX-Vision GT3 в игре будет совершенно новый мотор SkyActive-R. Детали не разглашаются, однако, скорее всего, речь идет о реализации электрического спорткара с роторным двигателем в качестве удлинителя автономного пробега.

Японский производитель отмечает, что распределение масс RX-Vision GT3 составит 48:52 в пользу задней оси, а двигатель расположится спереди, но в пределах колесной базы.

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