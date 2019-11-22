Новинка была представлена на автосалоне в Гуанчжоу в Китае.

Как и было обещано, Lexus представил первый EV в своей истории на автосалоне в Гуанчжоу сегодня в Китае, только вместо заказанной модели – это электрически-аккумуляторная версия его внедорожника UX, который получил название UX 300e.

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Lexus UX 300e – это первый шаг японской премиум-марки в реализации стратегии "электрификации Lexus". Силовая установка новинки состоит из 201-сильного электромотора на передней оси и литий-ионного аккумулятора емкостью 54,3 кВт/ч, который обеспечивает максимальный пробег в 400 км по стандарту измерения NEDC.

Фото: электрический кроссовер Lexus UX 300e 2020 / Lexus

От модели с бензиновым или гибридным силовым агрегатом UX 300e отличает новый обвес и диски. К тому же, кузов электрокара имеет оптимизированную аэродинамику. Водитель может использовать режим Drive Mode Select, чтобы настроить производительность систем по своему вкусу, четыре уровня производительности регенеративного торможения и переключатель передач под рулем. Динамические характеристики батарейного кроссовера пока не были обнародованы.

Lexus UX 300e поступит в продажу в Китае и Европе в 2020 году, а в Японии появится лишь в начале 2021 года. Ближе к времени рыночного дебюта будут объявлены комплектации и цены.

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