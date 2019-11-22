Новинка була представлена на автосалоні в Гуанчжоу в Китаї.

Як і було обіцяно, Lexus представив перший EV в своїй історії на автосалоні в Гуанчжоу сьогодні в Китаї, тільки замість замовленої моделі - це електрично-акумуляторна версія його позашляховика UX, який отримав назву UX 300e.

Дивіться також: Його величність Mercedes-Maybach GLS 2020 представлений офіційно: характеристики, ціна, фото, відео

Lexus UX 300e – це перший крок японськької преміум-марки в реалізації стратегії “Електрифікації Lexus”. Силова установка новинки складається з 201-сильного електромотора на передній осі та літій-іонного акумулятора ємністю 54,3 кВт/год, котрий забезпечує максимальний пробіг у 400 км за стандартом вимірювання NEDC.

Фото: електричний кросовер Lexus UX 300e 2020 / Lexus

Від моделі з бензиновим чи гібридним силовим агрегатом UX 300e відрізняє новий обвіс та диски. До того ж, кузов електрокара має оптимізовану аеродинаміку. Водій може використовувати режим Drive Mode Select, щоб налаштувати продуктивність систем за своїм смаком, чотири рівні продуктивності регенеративного гальмування та перемикач передач під кермом. Динамічні характеристики батарейного кросовера поки не були оприлюднені.

Lexus UX 300e надійде у продаж у Китаї та Європі в 2020 році, а в Японії з’явиться лише на початку 2021 року. Ближче до часу ринкового дебюту будуть оголошені комплектації та ціни.

Також цікаво: Hyundai показала передвісника наступного Tucson