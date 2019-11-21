Hyundai Design Center представив у Лос-Анджелесі візіонерський концепт Vision T, котрий демонструє напрямок дизайну майбутнього Tucson.

Надію на те, що Vision T трансформується у новий Tucson дають його назва та габарити, хоча візуально нічого спільного з нинішнім кросовером концепт не має.

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Тотальна ілюмінація та гранчастий дизайн – голвні фішки сьомого за рахунком концепта від Hyundai Design Center (HDC-7). Він створений для демонстрації розвитку фірмової дизайнерської стилістики середньогабаритного кросовера та передбачає оснащення гібридною силовою установкою. Технічні подробиці не розкриваються. Як і інтер’єр концепта.

Фото: концепт Hyundai Vision T / Hyundai, Стівен Фам/Motor1.com

Деякі дизайнерські рішення Hyundai Vision T раніше вже були застосовані на концепті кросовера Kia Futuron, а дещо вже було і в цілком серійного Hyundai Grandeur. Обидва факти свідчать про те, що перед нами плід продуманої стратегії розвитку фірмового дизайну.

У довжину Hyundai Vision T витягнувся на 4,6 м при колісній базі в 2,8 м, тобто за габаритами лиш злегка перевершує актуальне покоління кросовера Tucso. Що вселяє ще більшу надію на втілення Vision T у наступному Tucson – чимало спільного між ним та тестовим прототипом машини на шпигунських фото.

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