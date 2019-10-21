Рендери на основі шпигунських фотографій, як правило, виявляються досить точними, тож можемо кинути перший погляд на майбутню новинку Hyundai.

Дизайнери портулу Kolesa останнім часом активізувались – минулого тижня вони попрацювали над шпигунськими знімками Volkswagen Transporter T7, а тепер віртуально зняли обгортку з популярного корейського кросовера. Погляньмо, як може виглядати новий Hyundai Tucson.

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Вже кілька разів Hyundai Tucson потрапляв на очі шпигунам під час польових випробувань. Фото- та відеоматеріалів виявилось достатньо для створення реалістичних рендерів на їх основі. Головна зміна, яка чекає на Tucson 2021 модельного року – двоповерхова передня оптика, як на нових Santa Fe і Palisade. Також в око впадає масивна решітка радіатора, котра візуально об'єднана з вузькими фарами головного світла.

Фото: шпигунський знімок та рендер Hyundai Tucson 2021 / Motor1, Kolesa

Кузов нового покоління Hyundai Tucson стане більш рель’єфним, а його профіль – більш стрімким, за рахунок похилої задньої частини даху.

Фото: шпигунський знімок та рендер Hyundai Tucson 2021 / Motor1, Kolesa

Дата прем'єри нового Hyundai Tucson поки невідома, однак за попередньою інформацією, новий корейський кросовер дебютує ближче до середини 2020 року, як модель 2021-го.

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