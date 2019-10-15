Радіти поки зарано, оскільки нове покоління мінівена доведеться чекати не менше року.

Офіційний Volkswagen до цих зображень не має стосунку, однак зазвичай рендери, засновані на шпигунських фото, виявляються досить близькими до реальних машин. Кинемо перший погляд на майбутній “Транспортер”.

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Минулого тижня Мережу облетіли знімки закамуфльованого Т7. Слідом за ними були розповсюджені зображення тестового мінівена зсередини.

Фото: шпигунські знімки Volkswagen Т7 2020-2021 / Motor1

Усі світлини свідчать, що виробнику потрібно ще чимало часу для роботи над новим поколінням популярного міні-буса, а от для того, щоб побачити його без строкатої обгортки знадобилось лише кілька днів.



Фото: рендер Volkswagen Т7 / Kolesa

Під абсолютно новим кузовом Transporter ховає компоненти платформи MQB, яка може нести традиційні бензинові та дизельні двигуни, а також гібридні силові агрегати.



Фото: рендер Volkswagen Т7 / Kolesa

За попередніми данними, мінівен, як і раніше, пропонуватиметься з кузовом звичайної та збільшеної довжини. Відомо також, що у планах німецького виробника є й повністю електрична версія Т7, однак вона в черзі остання. А дебют нового покоління Volkswagen Т намічений на другу половину 2020 року.

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