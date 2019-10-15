Радоваться пока рано, поскольку новое поколение минивэна придется ждать не меньше года.
Официальный Volkswagen к этим изображениям не имеет отношения, однако обычно рендеры, основанные на шпионских фото, оказываются достаточно близкими к реальным машинам. Бросим первый взгляд на будущий “Транспортер”.
Читайте также: Кабмин отказался покупать маршрутки "Богдан"
На прошлой неделе сеть облетели снимки закамуфлированного Т7. Вслед за ними были распространены изображения тестового минивэна изнутри.
Фото: шпионские фото Volkswagen Т7 2020-2021 / Motor1
Все фотографии свидетельствуют, что производителю нужно еще немало времени для работы над новым поколением популярного мини-буса, а вот для того, чтобы увидеть его без пестрой обертки, понадобилось лишь несколько дней.
Фото: рендер Volkswagen Т7 / Kolesa
Под абсолютно новым кузовом Transporter прячет компоненты платформы MQB, которая может нести традиционные бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные силовые агрегаты.
Фото: рендер Volkswagen Т7 / Kolesa
По предварительным данным, минивэн по-прежнему будет предлагаться с кузовом обычной и увеличенной длины. Известно также, что в планах немецкого производителя есть и полностью электрическая версия Т7, однако она в очереди последняя. А дебют нового поколения Volkswagen Т намечен на вторую половину 2020 года.
Также интересно: Электрический минивэн Volkswagen e-Transporter представлен официально