Радоваться пока рано, поскольку новое поколение минивэна придется ждать не меньше года.

Официальный Volkswagen к этим изображениям не имеет отношения, однако обычно рендеры, основанные на шпионских фото, оказываются достаточно близкими к реальным машинам. Бросим первый взгляд на будущий “Транспортер”.

Читайте также: Кабмин отказался покупать маршрутки "Богдан"

На прошлой неделе сеть облетели снимки закамуфлированного Т7. Вслед за ними были распространены изображения тестового минивэна изнутри.

Фото: шпионские фото Volkswagen Т7 2020-2021 / Motor1

Все фотографии свидетельствуют, что производителю нужно еще немало времени для работы над новым поколением популярного мини-буса, а вот для того, чтобы увидеть его без пестрой обертки, понадобилось лишь несколько дней.



Фото: рендер Volkswagen Т7 / Kolesa

Под абсолютно новым кузовом Transporter прячет компоненты платформы MQB, которая может нести традиционные бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные силовые агрегаты.



Фото: рендер Volkswagen Т7 / Kolesa

По предварительным данным, минивэн по-прежнему будет предлагаться с кузовом обычной и увеличенной длины. Известно также, что в планах немецкого производителя есть и полностью электрическая версия Т7, однако она в очереди последняя. А дебют нового поколения Volkswagen Т намечен на вторую половину 2020 года.

Также интересно: Электрический минивэн Volkswagen e-Transporter представлен официально