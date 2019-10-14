Секретариат Кабинета Министров намерен до конца 2019 года приобрести для нужд правительства три пассажирских автобуса средней вместимости.

Соответствующее объявление чиновники разместили на аукционной площадке Prozorro 11 октября. Стартовая стоимость лота составляет 12,6 млн грн. То есть цена единицы техники по предварительным данным составит 4,2 млн грн.

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При этом чиновники не намерены покупать автобусы украинского производства. Хотя базовым требованиям, изложенным в тендерной документации, отвечают, например, некоторые модели "Богданов". Им нужны автобусы турецкого производства Otokar Navigo.

Кроме того, в Кабмине хотят, чтобы техника была оснащена турбодизельным мотором, ручной коробкой передач, подогревом зеркал и системами активной безопасности. Комфорт пассажиров будет обеспечиваться кондиционером, мультимедийной системой с телевизором, а также холодильником. Подрядчик также требует от поставщика предоставить двухлетнюю гарантию на технику.

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