14 октября движение транспорта по центральным улицам Киева перекроют в связи с анонсированными уличными акциями, которые начнутся ориентировочно с 14:00.

Одна колонна пройдет по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая – от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции).

Читайте также: Сколько стоит остановка на месте для инвалида

После прохождения колонны движение по улицам будет сразу возобновляться, отметили в полиции.

Напомним, 14 октября, в День защитника Украины, в Киеве проведут марши, связанные с решением конфликта на Донбассе.

Также интересно: Киевскую кольцевую дорогу сделают платной