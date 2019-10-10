Количество мест с обозначением "для водителей с инвалидностью" возле супермаркетов и торговых центров огромное и очень часто возникают ситуации, когда свободны только эти места, а другие все заняты.

Но следует помнить, что остановка на таком месте может обойтись очень дорого. Патрульные полицейские имеют право штрафовать автомобилистов за остановку на местах для водителей с инвалидностью.

Читайте также: Аваков инициирует повышение штрафов за превышение скорости

Ответственность за нарушение правил остановки на местах для инвалидов является одной из крупнейших. А именно, остановка или стоянка на местах для водителей с инвалидностью влечет за собой наложение штрафа от 1 020 до 1 700 гривен.

Напомним о размерах других штрафов за нарушение ПДД.