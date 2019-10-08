Арсен Аваков провел встречу с членами комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. Среди многих вопросов обсуждались и повышение штрафов за превышение скорости движения и снижения "бесплатного" лимита.

Арсен Аваков поделился видением текущей ситуации, а также стратегическими и тактическими планами по развитию МВД в ближайшее время.

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"Сегодня предоставили народным депутатам на рассмотрение проект бюджета с основными показателями, которые будут влиять на цели и задачи, которые выполняет МВД", сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Арсен Аваков отметил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, целью которых повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения скорости движения.

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