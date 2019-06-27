Возобновить процедуру должны были еще несколько лет назад, однако коррупционные риски и сейчас остаются слишком высокие.

Украинские чиновники очень хотят вернуть техосмотр. Говорят даже, что это входит в требования Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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Более того, обязательный технический контроль должны были восстановить еще в 2017 году, сообщает "Униан" со ссылкой на слова руководителя Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия. По его словам, так называемый техосмотр нужно возвращать не в один момент, а поэтапно.

"Можно внедрять техосмотр поэтапно в течение 5 лет, начать с автовладельцев, которые переоборудовали свои авто на газ, сочетая переоборудование с проведением", – сказал Криклий.

Он добавил, что соответствующий законопроект уже подготовило Министерство инфраструктуры и ознакомиться с текстом можно на их сайте. Отмечается, что это уже четвертый проект за последнее время. Три предыдущие не собрали соответствующей поддержки в Верховной Раде.

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Напомним, что коррупционный техосмотр был отменен в 2011 году и это никоим образом не повлияло на безопасность на украинских дорогах.

Кроме этого стоит напомнить, что весь коммерческий транспорт, маршрутки, автобусы и грузовики сейчас проходят обязательный технический контроль. Как это связано с их реальным техническим состоянием – можно увидеть на дорогах.