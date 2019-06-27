Відновити процедуру мали ще кілька років тому, однак корупційні ризики і зараз залишаються надто високі.

Українські чиновники дуже хочуть повернути техогляд. Кажуть навіть, що це входить до вимог Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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Більше того, обов’язковий технічний контроль мали відновити ще 2017 року, повідомляє "Уніан" із посиланням на слова очільника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія. За його словами, так званий техогляд потрібно повертати не в один момент, а поетапно.

"Можна впроваджувати техогляд поетапно протягом 5 років, розпочати з автовласників, які переобладнали свої авто на газ, поєднуючи переобладнання з проведенням", - сказав Криклій.

Він додав, що відповідний законопроект уже підготувало Міністерство інфраструктури і ознайомитись з текстом можна на їхньому сайті. Зазначається, що це уже четвертий проект за останній час. Три попередні не зібрали відповідної підтримки у Верховній Раді.

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Нагадаємо, що корупційний техогляд був відміненений в 2011 році і це жодним чином не вплинуло на безпеку на українських дорогах.

Крім цього варто нагадати що увесь комерційний транспорт, маршрутки, автобуси та вантажівки зараз проходять обов’язковий технічний контроль. Як це пов’язано з їх реальним технічним станом – можна побачити на дорогах.