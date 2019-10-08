Арсен Аваков провів зустріч із членами комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. Серед багатьох питань обговорювались і підвищення штрафів за перевищення швидкості руху та зниження "безоплатного" ліміту.

Арсен Аваков поділився баченням поточної ситуації, а також стратегічними та тактичними планами щодо розвитку МВС найближчим часом.

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"Сьогодні надали народним депутатам на розгляд проект бюджету із основними показниками, які будуть впливати на цілі та задачі, які виконує МВС", – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Арсен Аваков наголосив, що на наступний рік МВС планує низку законодавчих ініціатив, які мають на меті підвищити рівень безпеки дорожнього руху, змінити систему штрафів за перевищення швидкості руху та знизити поріг перевищення швидкості руху.

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