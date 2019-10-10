Кількість місць з позначенням "для водіїв з інвалідністю" біля супермаркетів та торгових центрів величезна і дуже часто виникають ситуації коли вільні лише ці місця, а інші всі зайняті.

Але слід пам’ятати, що зупинка на такому місці може обійтись дуже дорого. Патрульні поліцейські мають право штрафувати автомобілістів за зупинку на місцях для водіїв з інвалідністю.

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Відповідальність за порушення правил зупинки на місцях для інвалідів є однією з найбільших. А саме, зупинка чи стоянка на місцях для водіїв з інвалідністю тягне за собою накладення штрафу від 1 020 до 1 700 гривень.

Нагадаємо про інші штрафи за порушення ПДР.