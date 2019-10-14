14 жовтня рух транспорту центральними вулицями Києва перекриють у зв'язку з анонсованими вуличними акціями, які почнуться орієнтовно з 14:00.

Одна колона пройде по маршруту від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша - від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції).

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Після проходження колони рух по вулицях буде одразу поновлюватись, відзначили в поліції.

Нагадаємо, 14 жовтня, в День захисника України, в Києві проведуть марші пов’язані з вирішенням конфлікту на Донбасі.

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