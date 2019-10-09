За пять лет в Украине построят почти 25 тыс км дорог и сделают их платными, обещает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, какие украинские дороги правительство планирует сделать платными. Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала "1+1".

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Криклий отметил, что в первую очередь автобаном необходимо сделать стратегически важные дороги. В частности, те трассы, где наиболее насыщенный трафик, и сообщение между так называемыми городами-спутниками.

"Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионных, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, о которой также уже давно вспоминают, она была бы очень актуальной. На этом участке нам точно нужно что-то делать", – заявил министр.

Чиновник добавил, что в ведомстве сейчас делают расчеты по строительству платных дорог. Министерство планирует сделать дороги такими сообщениями: Львов–Краковец и Белая Церковь–Киев, а также киевскую кольцевую.

Кроме того, Криклий подчеркнул, что согласно программе действий правительства, в Украине за пять лет построят 24 тыс. км дорог. Общий километраж украинских дорог составляет 172,4 тыс км.

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