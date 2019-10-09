За п'ять років в Україні побудують майже 25 тис км доріг і зроблять їх платними, обіцяє Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів, які українські дороги уряд планує зробити платними. Про це чиновник повідомив в ефірі телеканалу "1 + 1".

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Криклій зазначив, що в першу чергу автобаном необхідно зробити стратегічно важливі дороги. Зокрема, ті траси, де найбільш насичений трафік, і сполучення між так званими містами-супутниками.

"Одеську трасу робити зараз автобаном не зовсім актуально. Якщо ми хочемо говорити про якісь платних дорогах, концесійних, то у нас є інші ділянки. Наприклад, київська кільцева, про яку також уже давно згадують, яка була б дуже актуальною. На цій ділянці нам точно потрібно щось робити ", - заявив міністр.

Чиновник додав, що у відомстві зараз роблять розрахунки з будівництва платних доріг. Міністерство планує зробити такими дороги повідомленнями Львів-Краковець і Біла Церква-Київ, а також київську кільцеву.

Крім того, Криклій підкреслив, що згідно з програмою дій уряду, в Україні за п'ять років побудують 24 тис км доріг. Загальний кілометраж українських доріг становить 172,4 тис км.

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