Секретаріат Кабінету міністрів має намір до кінця 2019 року придбати для потреб уряду три пасажирські автобуси середньої місткості.

Відповідне оголошення чиновники розмістили на аукціонної майданчику Prozorro 11 жовтня. Стартова вартість лота становить 12,6 млн грн. Тобто ціна одиниці техніки за попередніми даними складе 4,2 млн грн.

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При цьому чиновники не мають наміру купувати автобуси українського виробництва. Хоча базовим вимогам, викладеним у тендерній документації, відповідають, наприклад, деякі моделі “Богданів”. Їм потрібні автобуси турецького виробництва Otokar Navigo.

Крім того, в Кабміні хочуть, щоб техніка була оснащена турбодизелем двигуном, ручною коробкою передач, підігрівом дзеркал і системами активної безпеки. Комфорт пасажирів буде забезпечуватися кондиціонером, мультимедійною системою з телевізором, а також холодильником. Підрядник також вимагає від постачальника надати дворічну гарантію на техніку.

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